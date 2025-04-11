Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihleri açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı. Konyaspor-Galatasaray mücadelesi 22 Nisan'da, Trabzonspor-Göztepe karşılaşması ise 24 Nisan'da oynanacak.
Giriş: 11.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:13
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.
İşte program:
22 Nisan Salı
20.30: Konyaspor-Galatasaray
24 Nisan Perşembe
20.30: Trabzonspor-Göztepe
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