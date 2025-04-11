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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının tarihleri açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı. Konyaspor-Galatasaray mücadelesi 22 Nisan'da, Trabzonspor-Göztepe karşılaşması ise 24 Nisan'da oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:13
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        Kupada yarı final tarihleri açıklandı!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre yarı final müsabakaları 22 ve 24 Nisan tarihlerinde oynanacaktır.

        İşte program:

        22 Nisan Salı

        20.30: Konyaspor-Galatasaray

        24 Nisan Perşembe

        20.30: Trabzonspor-Göztepe

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