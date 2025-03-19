Türkiye - Macaristan maçı için nefesler tutuldu. Ay-Yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında saha avantajını kullanıp tur kapısını aralamak istiyor. Süper Lig'de verilen milli aranın ardından oynanacak Türkiye - Macaristan mücadelsinin tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...