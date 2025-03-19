Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı ağırlıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki milli takım Macaristan karşısında 3 puan için sahaya çıkıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma öncesinde, Türkiye - Macaristan mücadelesinin tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı yayıncı kuruluşu...
Türkiye - Macaristan maçı için nefesler tutuldu. Ay-Yıldızlılar UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında saha avantajını kullanıp tur kapısını aralamak istiyor. Süper Lig'de verilen milli aranın ardından oynanacak Türkiye - Macaristan mücadelsinin tarihi, maç saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. Peki, "Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU BELLİ OLDU
A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadroya dahil ettiği isimler şunlar:
Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)
Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),
Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye