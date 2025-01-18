Geri sayım! Milli maç ne zaman, saat kaçta?
UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme hayalini gerçekleştirmek isteyen A Milli Futbol Takımı, kritik bir eşik olan play-off mücadelesine çıkıyor. B Ligi'ni ikinci sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, güçlü rakibi Macaristan karşısında galibiyet arayacak. İstanbul'da Rams Park Stadyumu'nda oynanacak ilk maç, taraftarların yoğun desteğiyle milliler için önemli bir avantaj sunacak. Teknik direktör Montella yönetimindeki Türkiye, bu tarihi mücadelede avantajlı bir skorla rövanş maçına rahat gitmeyi amaçlıyor. Futbolseverler ise heyecanla maçın yayın detaylarını ve takımdan gelecek haberleri bekliyor. İşte ayrıntılar...
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi’nde tarih yazma yolunda önemli bir maça çıkıyor! Play-off turunda Macaristan’ı geçerek A Ligi’ne yükselmek isteyen ay-yıldızlılar, ilk karşılaşmada İstanbul’daki Rams Park’ta sahaya çıkacak. B Ligi’ndeki başarılı performansını sürdürmek isteyen milliler, Montella’nın liderliğinde galibiyet hedefliyor. Heyecanın doruğa çıktığı mücadelede Türkiye, taraftar desteğini arkasına alarak avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor. Kritik eşleşme öncesi maçın tarihi ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte milli maç yayın bilgisi...
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak. İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025
20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan
23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye
TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - Macaristan play-off maçının TV8 ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.
MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?
A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.
Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.