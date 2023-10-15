Türkiye milli maçı canlı yayın izle bilgileri: Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

Türkiye milli maçı canlı yayın izle bilgileri: Türkiye Letonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Futbol Haberleri

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A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Konya'da Letonya'yı konuk edecek. 3 puan almak için sahaya çıkcak ay-yıldızlılar Letonya'yı mağlup ettiği takdirde Almanya biletini almaya hak kazanacak Zorlu mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Peki, Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye maçı detayları...