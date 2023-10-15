Haydi bizim çocuklar: Rakip Letonya! Türkiye - Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Letonya maçına artık saatler kaldı. Ay-yıldızlılar son olarak deplasmanda Hırvatistan'ı yenerek liderlik koltuğuna oturdu. A Milli Takımımız bugünkü Letonya maçını kazanması durumunda ise diğer maçların sonuçlarına bakmadan ilk ikide yer almayı garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Kritik maç öncesi futbolseverler için "Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtlarını ve muhtemel 11'leri haberimizde derledik. İşte, Türkiye milli maçı canlı yayın izle bilgileri...
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu maçında Konya'da Letonya'yı konuk edecek. 3 puan almak için sahaya çıkcak ay-yıldızlılar Letonya'yı mağlup ettiği takdirde Almanya biletini almaya hak kazanacak Zorlu mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek. Peki, Türkiye Letonya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye maçı detayları...
TÜRKİYE LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak Türkiye-Letonya maçı saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye Letonya maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11
Uğurcan, Ferdi, Kaan, Abdülkerim, Eren, İsmail, Orkun, Hakan, İrfan Can, Kerem, Cenk Tosun
BELALI RAKİP LETONYA
Milliler, Letonya ile yaptığı 7'si resmi, 2'si özel 9 maçtan üçünü kazandı, beşinde berabere kaldı, birini de yitirdi. Türkiye, Letonya karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisini, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçını 2-1 kazanarak sona erdirmişti.
2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.