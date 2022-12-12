İHA

TMPK Kurucu Başkanı Yavuz Kocaömer'in 18 Kasım 2022'de hayatını kaybetmesinin ardından, TMPK Başkan Yardımcısı Murat Aksu, İstanbul Point Otel'de yapılan ve tek aday olarak katıldığı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TMPK'nın yeni başkanı oldu.



Murat Aksu başkanlığındaki TMPK Yönetim Kurulu ise şu şekilde oluştu:

İbrahim Halil Korkmaz (Başkan yardımcısı), İbrahim Gümüşdal (Genel sekreter), Berrin Altınöz (Genel sekreter)

Üyeler: Ümit Deniz Kurt, Mümtaz Karakaya, Şenes Erzik, Alpaslan Baki Ertekin, Sevda Altunoluk (Sporcu Konseyi Başkanı)

MURAT AKSU KİDMİR?

Dr. Av. Murat Aksu 24 Temmuz 1969’da Diyarbakır’da doğdu. Orta öğrenimine İzmir Fen Lisesi’nde devam etti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Dr. Aksu, Oklahoma City University’de yüksek lisansını tamamladı. Dr. Av. Murat Aksu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilimlerinde doktora derecesi aldı.

Dr. Av. Murat Aksu, 1990-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi, 1999-2001 yılları arasında da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır.

Avukatlık mesleğinde 30. yılını dolduran Dr. Av. Murat Aksu, ASC Hukuk’un kurucu ortağıdır.

Dr. Av. Murat Aksu’nun 30 yılı aşan spor yöneticiliği kariyeri 1990 yılında Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği ile başladı. Sırasıyla 1994’te Türkiye Boks Federasyonu Hukuk Müşavirliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1996’da Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği, 2000 Yılında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004’te Beşiktaş Jimnastik Kulübü İkinci Başkanlığı, 2014 yılından bugüne kadar Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Evli ve üç çocuk sahibi olan Dr. Av. Murat Aksu halen Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nda Başkan Vekilliği görevlerine devam etmektedir.