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Haberler Dünya "Türkiye, NATO konusunda Finlandiya'ya tarih vermedi"
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Finlandiya: Türkiye, NATO üyeliğinin onayı konusunda Finlandiya'ya tarih vermedi

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini, öte yandan İsveç'te yaşananlar nedeniyle Türkiye'den kendilerine onay için tarih verilmediğini söyledi.

AA

Litvanya, Letonya ve Estonya'da yayın yapan BNS'in haberine göre, Haavisto, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Riga'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Macaristan dışındaki ülkelerin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladığını ifade ederek, "Türkiye'den Stockholm'de yaşanan olay nedeniyle herhangi bir gün bildirilmedi. Stockholm'deki son gösteriler, durumu yalnızca uzattı ve şiddetlendirdi." dedi.

Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in halihazırda NATO'nun mevcut girişimlerine aktif olarak dahil olduğunu, her iki ülkenin NATO ile birlikte üye devletlerin güvenliğini sağladığını belirtti.

Finlandiya'nın Rusya ile 1300 kilometrelik bir sınırı paylaştığını hatırlatan Haavisto, Helsinki'nin amacının, NATO'nun Finlandiya ile Rusya arasındaki sınırını güvenli hale getirmek olduğunu ifade etti.

Haavisto, NATO üyeliği konusunda Macaristan'ın onayını şubat sonu itibarıyla beklediklerini de kaydetti.

İSVEÇ'TE KURAN-I KERİM'İN YAKILMASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kalabalık polis korumasında Kur'an-ı Kerim yakmış, Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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