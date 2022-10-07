"Ailemize bir kişi daha katılmış oldu"

Türkiye'nin aradığı Kumsal'ı Didem Aslan Yılmaz buldu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kader Karakaya (23), kocası Adem Karakaya’nın (33) kızı Kumsal Karakaya’yı (5) 26 Eylül’de Gaziantep’teki anaokulundan alıp kaçırdığını iddia etmişti. Günlerdir Adem ve Kumsal’dan haber alınamazken Türkiye’nin her yerinden telefon ihbarları yağdı. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibinin başarılı çalışmaları sonucu Adem ve Kumsal Bodrum’da bulundu.

Türkiye'nin aradığı Kumsal'ı Didem Aslan Yılmaz buldu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’nün beraber yürüttüğü çalışma sonucu Adem gözaltına alınırken, annesine teslim edilecek olan minik Kumsal’ın pedagog eşliğinde ifadesine başvuruldu.

Olaya dair tüm gelişmeler Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekrana gelmeye devam edecek.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün canlı yayınla saat 15.00’te SHOW TV’de...