Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a güven mektubunu sundu

AA

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Caparov Türkiye, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan ve Afganistan büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Daire Başkanı Dastan Düşekeyev'in de hazır bulunduğu kabulde, Büyükelçi Doğan, Kırgızca yaptığı sunumla güven mektubunu sundu.

Caparov, büyükelçilerle ayrı ayrı yaptığı görüşmede, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Diplomatik misyonlarında büyükelçilere başarı dileyen Caparov, diplomatik görevlerinde kendilerine her türlü yardımı yapmaya ve çabalarını desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.