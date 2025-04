Türkiye'nin genç piyano dehaları: İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç

İlyun Bürkev henüz 16, Arya Su Gülenç ise 15 yaşında… Küçük yaşlarda müziğe tutkuyla bağlanıp, dünyanın en prestijli konservatuvarlarında eğitim almaya hak kazanan bu iki genç piyanist için "Türkiye’nin genç dehaları" demek yerinde olur. Biri 4, diğeri 6 yaşında piyanoyla tanışan İlyun Bürkev ve Arya Su Gülenç, hem yetenekleri hem çalışkanlıkları hem de uluslararası başarılarıyla klasik müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, bu iki genç yetenek müziğe nasıl başladı? Sahneye ilk adımlarını nasıl attı? Yoğun tempoda günlük yaşamlarını nasıl sürdürüyorlar? Hayalleri, gelecek planları neler?

BİRİNCİLİKLE OKULLARINA SEÇİLDİLER

Müzikle ve piyanoyla yollarınız nasıl kesişti?

İlyun Bürkev: Müziğe 4 yaşında başladım. Ben doğmadan önce annemin kısa bir süre müzikle ilgisi olmuş ve piyano dersleri almış. Dolayısıyla evimizde hep bir piyano vardı. Küçük yaşlardan itibaren piyanoya karşı yoğun bir ilgim oldu. Ailem de bu ilgimi fark edince beni piyano derslerine başlatma kararı aldı. İlkokul 3. sınıfta, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda eğitime başladım. Önce 2 yıl yarı zamanlı, sonra 4 yıl tam zamanlı olarak eğitim aldım. Konservatuvarda Profesör Burcu Aktaş Urgun ile çalıştım. Şu an sevgili hocam Gülsin Onay ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 3 yıl önce Avusturya Salzburg’da bulunan Mozarteum Üniversitesi, Üniversite Öncesi Programı’nı (Pre-College) birincilikle yazandım. Mozarteum’da Profesör Pavel Gililov’un öğrencisi olarak eğitimime devam ediyorum.

İlyun Bürkev: Hayatımda asla unutamayacağım, benim için çok değerli birkaç konser deneyimim oldu. 2023 yılında Klassische Philharmonie Bonn Orkestrası ile Almanya’nın 11 şehrinde turneye çıktık. Turnenin açılış konserini Berlin’deki Konzerthaus’ta verdik, kapanış konserini ise Münih’te gerçekleştirdik. Bu konserde Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nu çaldım. Bir ayda 11 konser, 11 şehre gittik. Turnedeki provalar, seyahatler, sahnelerdeki duygular, tecrübeler her şey çok kıymetliydi. Gerçekten unutulmaz bir deneyim oldu. Sonrasında geçtiğimiz kasım ayında Mariinsky Orkestrası ile birlikte St. Petersburg’ta Marinski Tiyatrosu’nda çaldım. Salonun akustiği harikaydı, unutulmaz bir deneyimdi. Son olarak, geçtiğimiz yıl İKSV’nin düzenlediği İstanbul Müzik Festivali’nin açılış konserine katıldım. Çok değerli sanatçılar ve şef Cem Mansur ile çaldım. Gerçekten çok keyifli bir deneyimdi.

İlyun Bürkev: Günlük hayattan örnek verecek olursam ben de Arya da yoğun bir akademik hayatın içerisindeyiz. Sabah erken saatlerde okula gidiyorum. Okulum yaklaşık 14.00’te bitiyor. Ardından ya doğrudan Mozarteum’a piyano derslerime gidiyorum ya da evde çalışıyorum. Hafta içi günde en az 3-4 saatimi piyanoya ayırıyorum. Hafta sonlarıysa, okul olmadığı için çalışma süresi artıyor. Özellikle önemli bir konser, yarışma ya da turne öncesinde bu süre günde 8-10 saate kadar çıkabiliyor. Ayrıca Almanca takviyesi, teori, armoni, matematik gibi derslerimiz de var. Dolayısıyla hem akademik hem sanat hayatını dengelemeye çalışıyoruz. Tabii hoca ve aile desteği de çok önemli. Biz bu konuda çok şanslıyız. Ailemiz her zaman arkamızda, her koşulda bizi destekliyorlar. Bu büyük bir ayrıcalık. Çünkü çok yetenekli gençler, yeterli destek göremedikleri için maalesef istedikleri yerlere gelemeyebiliyor. Ayrıca çok kıymetli hocalarımız var. Onların rehberliğiyle yolumuza güvenle devam ediyoruz.

ARYA SU GÜLENÇ: ÇALIŞMADIĞIMDA ZATEN KENDİMİ İYİ HİSSETMİYORUM

Arya Su Gülenç: Benim için de benzer şekilde geçiyor. Okulum yaklaşık 15.00’te bitiyor. Sonrasında eğer piyano dersim varsa doğrudan konservatuvara gidiyorum. Hafta içi günde ortalama 3 saat çalışabiliyorum. Hafta sonları tabii ki bu süre artıyor. Özellikle konser veya yarışma varsa, daha yoğun çalışmak gerekiyor. Zaten çalışmadığımda kendimi iyi hissetmiyorum. Akademik derslerimiz de yoğun, matematik, kimya, fizik gibi alanlarda da çalışıyoruz. Almanca öğreniyoruz. Bu yüzden her iki alana da düzenli şekilde emek vermeye çalışıyoruz.

Örnek aldığınız, rol modelleriniz kimler?

İlyun Bürkev: Öncelikle hocalarım benim için en büyük rol modelleri. Özellikle sevgili Gülsin Onay hocam ve şu anki profesörüm Pavel Gililov. Gülsin hocam bana bu yolculuğun en başından itibaren bir sanatçının nasıl yetişmesi gerektiğini gösterdi. Pavel hocamla ise hem müzik hem de sanatçı hayatı üzerine çok ilham verici bir yolculuk geçiriyorum. Müzik öyle bir şey ki, her müzisyenin kendine has bir yorumu ve özellikleri var. Bir kaydı farklı piyanistlerden dinlediğimde, her birinin yorumundan hoşuma giden detayları kendimde toplamaya çalışıyorum. Bu şekilde kendime özgü bir yorum dili geliştiriyorum. O yüzden tüm müzisyenler, sanatçılar ilham kaynaklarım ve rol modellerim.