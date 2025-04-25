Dehşete davetiye çıkaran akım! HGS gişesinden 110 km ile geçti!

'HGS Akımı' nedeniyle Hüseyinli Gişeleri'nden 110 kilometre hızla geçtiği anları sosyal medya hesabında 'Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz' başlığıyla paylaşan M.Ö. gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö., sürücü belgesine 4 ay el konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.Ö.'nün gişelerden 110 kilometre hızla geçtiği anlar ise kameraya yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kurnaköy ve Pendik gişelerinde meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Buna rağmen bazı sürücüler, 'HGS Akımı' nedeniyle gişelerden hız sınırını aşarak geçip bunu sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Teknik Denetim Timi, bazı kişilerin sosyal medya hesaplarında, 'Hangimiz gişelerden daha hızlı geçeriz' gibi başlıklar altında paylaşımlar yaptığını tespit etti. Belirlenen hesaplar ve kişiler takip edildi. Şüphelilerin, yüksek hızla gişelerden geçerek sosyal medya durumlarında paylaşacaklarının belirlenmesi üzerine gişe giriş çıkış noktasında tedbir alındı.