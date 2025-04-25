İngilizler Davinson Sanchez'in peşinde!
Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez İngilizlerin radarında… Daha önce Tottenham'da forma giyen Kolombiyalı savunmacıyı Everton yakından takip ediyor.
Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray’ın yıldızları Avrupa’nın radarına girdi. Barış Alper Yılmaz’ı Almanya ve İngiltere kulüpleri, Yunus Akgün’ü ise İspanya ve Portekiz ekipleri takip ediyor.
Victor Osimhen tüm Avrupa’yı peşine takarken Davinson Sanchez de İngilizlerin radarında…
Galatasaray’a Tottenham’dan gelen Kolombiyalı futbolcu Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.
Everton’ın Davinson Sanchez’i transfer etmekle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüp ise Kolombiyalı savunmacıyı kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyor.
Galatasaray, 2023-24’te 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Davinson Sanchez’i elinde tutmak için opsiyonu devreye sokmayı planlıyor.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek’in Tottenham’la içeride oynanan mücadelede İngiliz kulübünün yetkililerine Davinson Sanchez’i övdüğü ortaya çıkmıştı.
Başkan Özbek’in Tottenham delegasyonuna “Davinson Sanchez’i nasıl kaptırdınız? Bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Çok memnunuz” dediği öğrenilmişti.
Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı için beş sezona yayılmış halde 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham ile anlaşmıştı.