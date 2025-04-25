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        Haberler Spor Transfer İngilizler Davinson Sanchez'in peşinde! - Futbol Haberleri

        İngilizler Davinson Sanchez'in peşinde!

        Galatasaray'ın yıldız stoperi Davinson Sanchez İngilizlerin radarında… Daha önce Tottenham'da forma giyen Kolombiyalı savunmacıyı Everton yakından takip ediyor.

        Giriş: 25.04.2025 - 11:14 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:14
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        Süper Lig’de üst üste üçüncü şampiyonluğuna koşan Galatasaray’ın yıldızları Avrupa’nın radarına girdi. Barış Alper Yılmaz’ı Almanya ve İngiltere kulüpleri, Yunus Akgün’ü ise İspanya ve Portekiz ekipleri takip ediyor.

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        Victor Osimhen tüm Avrupa’yı peşine takarken Davinson Sanchez de İngilizlerin radarında…

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        Galatasaray’a Tottenham’dan gelen Kolombiyalı futbolcu Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmiş durumda.

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        Everton’ın Davinson Sanchez’i transfer etmekle ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.

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        Sarı-kırmızılı kulüp ise Kolombiyalı savunmacıyı kaybetmeyi kesinlikle düşünmüyor.

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        Galatasaray, 2023-24’te 4+1 yıllık sözleşme imzalayan Davinson Sanchez’i elinde tutmak için opsiyonu devreye sokmayı planlıyor.

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        Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Aydın Özbek’in Tottenham’la içeride oynanan mücadelede İngiliz kulübünün yetkililerine Davinson Sanchez’i övdüğü ortaya çıkmıştı.

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        Başkan Özbek’in Tottenham delegasyonuna “Davinson Sanchez’i nasıl kaptırdınız? Bizim en önemli oyuncularımızdan birisi. Çok memnunuz” dediği öğrenilmişti.

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        Galatasaray, Kolombiyalı savunmacı için beş sezona yayılmış halde 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Tottenham ile anlaşmıştı.

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        Yıldız stoper sarı-kırmızılı kulüpten net 3,2 milyon Euro yıllık ücret kazanıyor.

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        Davinson Sanchez bu sezon forma giydiği 37 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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