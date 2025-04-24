Afra Saraçoğlu'ndan aşk iddialarına sert cevap: Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Galataport'ta baş başa yemek yerken görüldüğü öne sürüldü. Bu haber kısa sürede aşk dedikodularına yol açtı.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ancak, bir mekan çıkışında görüntülenen Afra Saraçoğlu, bu iddialara oldukça sert bir yanıt verdi. Oyuncu, "Ne uyduruyorsanız siz uyduruyorsunuz. Öyle bir şey yok" diyerek bu söylentilere kesin bir nokta koydu.

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Okan Buruk da aynı şekilde aşk iddialarını yalanladı. Teknik direktör, "Kesinlikle doğru değil" ifadelerini kullanarak çıkan haberlerin asılsız olduğunu net bir dille belirtti.

Okan Buruk, moda tasarımcısı Nihan Akkuş ile 2007 yılında evlenmiş ve 2009'da Ali Yiğit adında bir oğulları olmuştu. Ancak çift, Şubat 2024'te 17 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı.

Afra Saraçoğlu ise son olarak, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı meslektaşı Mert Ramazan Demir ile olan birlikteliğini yakın zamanda noktalamıştı.