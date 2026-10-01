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        Haberler Dünya Amerika Trump: Irak'tan onurlu ve saygın şekilde ayrıldık

        Trump: Irak'tan onurlu ve saygın şekilde ayrıldık

        ABD Başkanı Donald Trump, Irak'tan çekilirken geride hiçbir şey bırakmadıklarını, "onurlu ve saygın bir şekilde" ayrıldıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 06:38 Güncelleme:
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        "Irak'tan onurlu ve saygın şekilde ayrıldık"

        ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

        "EN BAŞINDAN BERİ HATAYDI"

        Irak'ta bulunmanın en başından beri bir hata olduğunu tekrarlayan Trump, bu ülkeden ayrılışlarını Afganistan'dan çekilme biçimiyle kıyaslayarak, "Her şeyi yanımızda götürdük. Her bir somunu, bir programını, her bir vidayı, bir tankı, bir uçağı." sözlerine yer verdi.

        Trump, "Bunu size söylemekten büyük onur duyuyorum, onurlu ve saygın bir şekilde ayrıldık. Hatta Irak Başbakanı (Ali ez-Zeydi) Başkanınıza ve bize büyük saygı duyuyor ve her şey için minnettar." ifadelerini kullandı.

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        "YARDIM ETMEK İÇİN DÖNEBİLİRİZ"

        AA'nın haberine göre gerektiğinde yardım etmek için Irak'a dönebileceklerini söyleyen Trump, 23 yılın ardından Irak'tan bu şekilde çıkmalarının "büyük olay" olduğunu söyledi.

        Trump, Irak'ta ABD'nin "4 bin 500 insanını kaybettiğini" vurgulayarak, elde edilen sonucun buna değmeyeceğini ifade etti.

        Irak'ta bulunmalarının tek nedeninin terör örgütü DEAŞ'ı "kökünden kazımak" olduğunu belirten ABD Başkanı, bunu ilk döneminde gerçekleştirdiğini kaydetti.

        IRAK'TA YAŞANAN SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

        Öte yandan Trump, Irak'ta DEAŞ öncesi dönemde çok sayıda asker ve polisin kovulduğunu ve bunun ülkede bir güvenlik boşluğu yarattığını anlattı.

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        Trump, "Oradan (Irak'tan) ayrılmakla ilgili söylediklerim çok isabetliydi. Ne oldu biliyor musun? Herkesi kovdular. Irak'taki herkesi görevden aldılar. Askerleri, generalleri ve polisleri kovdular. İçişleri Bakanlığı'nda ve benzer yerlerdeki herkesi kovdular." değerlendirmesini yaptı.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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