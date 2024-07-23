Türkiye'nin ilk K-Pop festivali 7 Eylül'de Lifepark'ta

7 Eylül Cumartesi günü Lifepark’ta gerçekleşecek olan K-Pop festivali, DreamCatcher ve PurpleKiss’in büyüleyici performanslarına ev sahipliği yapacak. Geniş bir hayran kitlesi kazanan bu gruplar, enerjik sahne şovlarıyla unutulmaz anlar yaşatacak.

DreamCatcher, 2017 yılında çıkış yapan Güney Koreli bir K-Pop kız grubudur. Rock ve elektronik müziği başarılı bir şekilde harmanlayarak kendi tarzını oluşturmuşlardır. Hit parçaları arasında “OOTD,” “DejaVu,” “Chase Me,” “Good Night” ve “Fly High” bulunur. Türkiye’de de büyük bir sevgi ve ilgiyle takip edilen DreamCatcher, Lifepark’da sahne enerjisiyle unutulmaz anlar yaşatacak.