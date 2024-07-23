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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye'nin ilk K-Pop festivali 7 Eylül'de Lifepark'ta

        Türkiye'nin ilk K-Pop festivali 7 Eylül'de Lifepark'ta

        Türkiye'nin ilk K-pop Festivali'nde DreamCatcher ve PurpleKiss büyüleyici performanslarına 7 Eylül Cumartesi günü Lifepark'ta müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 13:14 Güncelleme: 23.07.2024 - 13:14
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        Türkiye'nin ilk K-Pop festivali
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        7 Eylül Cumartesi günü Lifepark’ta gerçekleşecek olan K-Pop festivali, DreamCatcher ve PurpleKiss’in büyüleyici performanslarına ev sahipliği yapacak. Geniş bir hayran kitlesi kazanan bu gruplar, enerjik sahne şovlarıyla unutulmaz anlar yaşatacak.

        DreamCatcher, 2017 yılında çıkış yapan Güney Koreli bir K-Pop kız grubudur. Rock ve elektronik müziği başarılı bir şekilde harmanlayarak kendi tarzını oluşturmuşlardır. Hit parçaları arasında “OOTD,” “DejaVu,” “Chase Me,” “Good Night” ve “Fly High” bulunur. Türkiye’de de büyük bir sevgi ve ilgiyle takip edilen DreamCatcher, Lifepark’da sahne enerjisiyle unutulmaz anlar yaşatacak.

        Güney Koreli bir başka popüler K-Pop grubu olan PurpleKiss, festivalde DreamCatcher ile birlikte sahne alacak. PurpleKiss, etkileyici vokalleri ve dinamik sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Grup, kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi ve bu festivale katılarak hayranlarına unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

        Festivalin biletleri Biletix’te satışa çıktı.

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        #Lifepark
        #K-Pop
        #festival
        #konser
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