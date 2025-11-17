Habertürk
        Türkiye'nin konser gücünü dünya konuşuyor

        Türkiye'nin konser gücünü dünya konuşuyor

        Dünya canlı müzik sektörünün referans yayını IQ Magazine, Türkiye'de gerçekleşen OneRepublic (30 Nisan 2025) ve dev Guns N' Roses (2 Haziran 2025) stadyum konserlerinin uluslararası etkisini özel bir dosyayla ele alarak BKM'yi manşetine taşıdı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:24
        Türkiye'nin konser gücünü dünya konuşuyor
        BKM, 30. yılında art arda gerçekleştirdiği iki büyük konserle Türkiye’de canlı müzik sahnesinin çıtasını rakipsiz bir seviyeye taşıdı.

        Guns N’ Roses ve OneRepublic gibi dünya devlerini Türkiye’ye getiren BKM, Avrupa basınında artık “yükselen değil, oyunu belirleyen pazarın mimarı” olarak anılıyor. Dünya canlı müzik sektörünün referans yayını IQ Magazine, OneRepublic (30 Nisan 2025) ve Guns N’ Roses (2 Haziran 2025) stadyum konserlerinin uluslararası etkisini özel bir dosyayla ele alarak BKM’yi manşetine taşıdı.

        OneRepublic
        OneRepublic
        Özellikle BKM CEO’su Zümrüt Arol ve Uluslararası Etkinlikler Yöneticisi Zeynep Boyner’in vizyonu ve operasyon başarısına dikkat çekilen haberlerde, “Türkiye’de konserlerin yankısı hâlâ sürüyor” yorumuna sayfalarda yer verildi.

        Guns N’ Roses
        Guns N’ Roses

        2 Haziran 2025’te gerçekleşen Guns N’ Roses konserinin ardından uluslararası haber akışı hız kesmedi. Analizler, bu etkinliğin yalnızca anlık bir başarı değil; Türkiye’nin canlı müzik pazarındaki yükselişinin kalıcı bir dönüşümün başlangıcı olduğunu gösteriyor. Konser, sektör yorumcuları tarafından “tarihi bir kırılma anı” olarak tanımlanıyor. Bu ivme, Türkiye’nin uluslararası sahnedeki konumunu güçlendirirken; geleceğin etkinlik haritasını da yeniden şekillendiriyor.

        Zümrüt Arol
        Zümrüt Arol

        Uluslararası canlı müzik ve etkinlik sektörünün en itibarlı ve en çok referans verilen yayınları arasında gösterilen; büyük ölçekli etkinlik analizleriyle global otorite kabul edilen IQ Magazine, Zümrüt Arol’un liderliği ve vizyonuyla, Zeynep Boyner’in uluslararası etkinliklerdeki deneyimi ve ustalığının birleşmesiyle ortaya çıkan bu dev organizasyonları sektörün referans aldığı örnek çalışmalar arasında konumluyor.

        Zeynep Boyner
        Zeynep Boyner

        Bu çerçeve, BKM’nin yalnızca konser düzenleyen bir kurum olmaktan çıkarak Türkiye’nin kültür-sanat ekosisteminin en köklü ve en üretken yapılarından biri hâline geldiğini açıkça ortaya koyuyor.

        .png
        .png

        Avrupa basını da BKM’nin, ülkenin itibarını ve görünürlüğünü güçlendiren; endüstri standartlarını yukarı taşıyan etkili bir katalizör niteliği taşıdığını kaydediyor. Pek çok Avrupa yayını Haziran konserini “yılın en büyük ve en çok konuşulan işleri” arasında değerlendirilirken IQ Magazine’in manşetinde "BKM, Türkiye’nin büyüyen canlı müzik pazarına sadece eşlik etmiyor; ona liderlik ediyor" yorumuna yer verildi.

