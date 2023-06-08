Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Potanın Perileri, FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası öncesi Polonya ile kozlarını paylaşacak. Basketbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşma Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. 6 hazırlık maçı oynayan Millilerimiz üçünden galip ayrıldı. Peki, Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    A Milli Kadın Basketbol Takımımız FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası öncesi son 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Avrupa Şampiyonası D Grubu’nda mücadele edecek olan Potanın Perileri, bu akşam Polonya provasına çıkacak. Ay-yıldızlılar’ın rakibi Polonya ise Avrupa Şampiyonası’nda yer almıyor. İşte merakla beklenen mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerimiz...
  • Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE POLONYA MAÇI NE ZAMAN?

    Türkiye Polonya maçı bu akşam saat 20.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başlayacak.
  • Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    TÜRKİYE POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Türkiye Polonya basketbol hazırlık maçı TRT Spor Yıldız’dan canlı yayınlanacak.
  • Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    2023 AVRUPA ŞAMPİYONASI

    Potanın Perileri FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu’nda sırasıyla;
  • Türkiye Polonya kadın basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Sırbistan, Macaristan ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.