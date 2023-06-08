A Milli Kadın Basketbol Takımımız FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası öncesi son 2 hazırlık maçı daha oynayacak. Avrupa Şampiyonası D Grubu’nda mücadele edecek olan Potanın Perileri, bu akşam Polonya provasına çıkacak. Ay-yıldızlılar’ın rakibi Polonya ise Avrupa Şampiyonası’nda yer almıyor. İşte merakla beklenen mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerimiz...