Filenin Efeleri son 16 turunda maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finalde Polonya'nın rakibi oldu. Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkışa geçen A Milli Takım, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...