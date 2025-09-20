Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek final maçı hangi kanalda?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu maçında Hollanda'yı yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Filenin Efeleri, çeyrek final müsabakasında Kanada'yı eleyen Polonya ile karşı karşıya gelecek. Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçının tarihi ve saati voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Türkiye - Polonya maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2025 - 17:20 Güncelleme: 22.09.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Filenin Efeleri son 16 turunda maçında Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek çeyrek finalde Polonya'nın rakibi oldu. Başantrenörlük görevine Slobodan Kovac geldikten sonra çıkışa geçen A Milli Takım, tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi. Peki, "Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        FİLENİN EFELERİNDEN TARİHİ ZAFER!

        Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde! A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Filipinler'de düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı 3-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı ve büyük bir başarıya imza attı.

        Setler: 27-29, 25-23, 25-16, 25-19

        3

        TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde 24 Eylül Çarşamba günü Polonya ile karşılaşacak. Karşılaşmanın saati daha sonra FIVB tarafından açıklanacak.

        4

        FİLENİN EFELERİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Türkiye - Polonya voleybol çeyrek final maçı karşılaşması TRT Spor ekranından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        5

        MİLLİ TAKIM KADROSU

        2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın kadrosunda yer alan oyunular ise şunlar:

        Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

        Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

        Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

        Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

        Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Jose Mourinho'dan Fenerbahçe itirafı!
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        Rusya lideri Putin'den Trump'a kritik teklif
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu