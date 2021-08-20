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Haberler Voleybol
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Türkiye Ukrayna voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Ukrayna maçı ne zaman?

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ukrayna ile bu akşam karşılaşacak. İlk maçında ev sahibi Romanya'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları gözünü ikinci maça dikti. Peki Türkiye Ukrayna voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Ukrayna maçı ne zaman? İşte maça dair bilgiler...

Türkiye Ukrayna voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Ukrayna maçı ne zaman?

Türkiye Ukrayna kadın voleybol maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Filenin Sultanları ikinci maçıtan da galibiyetle ayrılarak grupta kayıpsız ilerlemek istiyor. Türkiye Ukrayna voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye Ukrayna maçına dair ayrıntılar...

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye Ukrayna voleybol maçı 20 Ağustos Cuma günü saat 20:30'de başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

20 Ağustos:

20.30 Türkiye-Ukrayna

22 Ağustos:

17.30 Türkiye-İsveç

23 Ağustos:

20.30 Türkiye-Finlandiya

24 Ağustos:

17.30 Hollanda-Türkiye

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