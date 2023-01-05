Türkiye ve ABD'den DEAŞ'ın finansmanı olduğu tespit edilen kuruluşlara yaptırım - Son dakika haberler

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Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) bugün, Türkiye'de bulunan 5 kişi ve 2 kuruluşun DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığını tespit ettiğini duyurdu.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre tümü Irak doğumlu 5 isim şunlar:

Abdulhameed Salim İbrahim Alismaeel,

Omar Abdulhameed Alismaeel,

Mohammed Abdulhameed Salim Alismaeel,

Ahmed Abdulhameed Salim Alismaeel

Luay Jasim Hammadi Algburi

Yaptırım uygulanan iki kuruluşun ismi:

Wadi Alrrafidayn Gıda Yaş Sebze Meyve Bakliyat Otomotiv Tekstil İth. İhr. San. Tic. LTD. ŞTİ.

Al Gburi Al Humran Elektrik Malzemeleri Dayanıklı Tüketim Mobilya İth. İhr. San. Tic. LTD. ŞTİ.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

"DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir.

Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."

— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 5, 2023

ABD kuruluşu OFAC da DEAŞ'a finansman sağlayan ağın kritik noktalarını belirlediklerini belirterek, eşzamanlı olarak, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte bu ağın üyelerine karşı mal varlığı dondurma işlemi uygulandığını ifade etti.

Fotoğraf: AA