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        Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ilk şampiyonu Orhan Okulu’ya coşkulu kutlama

        Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu için Muratpşa Belediyesi'nde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, çiçeklerle karşıladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 15:15 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:15
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        Orhan Okulu'ya coşkulu karşılama
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        Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Orhan Okulu için Muratpaşa Belediyesi’nde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Ümit Uysal, çiçeklerle karşılanan ilk şampiyona, kulüp adına 5 Cumhuriyet Altını hediye etti.

        Er meydanında ’Paşa’nın Aslanı’ lakabıyla anılan Orhan Okulu, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’ni şampiyon tamamladı. Mayıs’ta Manavgat Belediyesi 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlayan ve hafta sonu gerçekleşen 63. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri’yle sona eren 7 etaplı ligi Okulu, en yakın rakibinin 9 puan önünde 71 puanla lider tamamladı.

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        Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ilk şampiyonu Okulu, antrenörü Kemal Yılmaz ve bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan kategorisine yükselen Enes Doğan için belediyede kutlama töreni düzenlendi. Orhan Okulu’nun şampiyonluk kutlaması Muratpaşa Belediyesi fuayesinde gerçekleşti. Muratpaşa Belediyespor Başkanı Özcan Yılmaz’ın da yer aldığı törende Okulu ve Muratpaşa Belediyespor pehlivanları çiçeklerle karşılandı.

        Uysal, törende yaptığı konuşmada, sporcunun her yaşta yüksek bir disiplin ve gayreti ortaya koyan insan olduğunu söyledi. Uysal, “Başpehlivan Orhan Okulu gibi çok üst düzey sporcular ve onların izinden giden sporcular çok yüksek bir fedakarlığı ömür boyu yaparlar. Sadece kendileri değil aileleriyle birlikte yaparlar. Kendilerini Muratpaşa Belediyemizi çok iyi temsil ettikleri, bize onur ve gurur verdikleri, Ata sporumuza emek verdikleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.

        Törenin sonunda hep birlikte kutlama pastası kesilirken, Başkan Uysal, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nin ilk şampiyonu Orhan Okulu’ya, Muratpaşa Belediyespor adına 5 Cumhuriyet Altını hediye etti.

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