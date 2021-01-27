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Türkiye’den KKTC’ye 20 bin dozluk Covid-19 aşısı sevkiyatı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’den KKTC’ye Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 bin dozluk ikinci partisinin yarın ulaşacağını ifade etti.

Türkiye’den KKTC’ye 20 bin dozluk Covid-19 aşısı sevkiyatı
İHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Covid-19 ile mücadelesine Türkiye’nin desteği tüm hızıyla devam ediyor. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, Türkiye’den KKTC’ye Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 bin dozluk ikinci partisinin yarın ulaşacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile akşam saatlerinde artan Covid-19 vakaları üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Açıklamada, Türkiye’den Sinovac’ın geliştirdiği Covid-19 aşısının 20 bin dozluk ikinci partisinin yarın sabah ambulans uçak ile KKTC’ye gönderilmesi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

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