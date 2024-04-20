Türkiye’den mezun olup ABD diplomasına eşdeğer diploma alacaklar

ABD’de diş hekimliği yapmak isteyen bir hekim eğer ABD’deki okullardan veya CODA Akreditasyonuna sahip bir okuldan mezun değilse, öncelikle diplomalarının ABD makamları tarafından tanınması gerekiyor. Bunun için ilk olarak Diş Hekimliği Kurulu tarafından kişinin derecesinin uygunluğu tasdik ediliyor. Derecesi uygunsa, diş hekimliğiyle ilgili temel ve klinik bilgileri değerlendiren Ulusal Diş Hekimliği Kurulu Sınavı NBDE ve İngilizce Yeterlilik Testi EPT sınavlarını geçmesi şart. Bu sınavlardan yüksek not alabilen diş hekimleri, pratik deneyim kazanmayı sağlayacak Advanced Standing programlarında eğitim görmek için başvurabiliyor. Ancak dünyanın dört bir yanından gelen binlerce kişinin başvurduğu bu programlara kabul almak bu zorlu süreçten geçmeyi gerektiriyor. Kabul edilmeleri durumunda ise 50 bin dolar ile 100 bin dolar arasında bir ücret ödemeleri ve 17 aylık süren bu programı tamamlamaları gerekiyor.

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CODA Akreditasyonu sayesinde, mezunlar tüm bu sınavları, eğitim programlarını ve prosedürü otomatik olarak geçmiş oldu. Denklik için gerekli eğitim bütçesine de ihtiyaç kalmadı.