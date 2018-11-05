Turkcell, Türkiye'nin ilk canlı 5G deneyimine Samsung Electronics Türkiye iş birliğiyle imza attı. Turkcell ve Samsung, 5G'yi deneyimletmek amacıyla bir etkinlik düzenledi. 5G teknolojisi, Turkcell altyapısı ve Samsung'un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde Türkiye'de ilk kez Turkcell’in kurduğu canlı deneyim alanlarında hayat buldu.
26 GHz frekansı üzerinden Samsung’un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Turkcell’in altyapısı ile birleşince konuklar, etkinlikte yer alan 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanlarında ilk kez 5G ile tanık olma fırsatı buldu.
Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, hedeflerinin Türkiye’nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkeler arasında yer alması olduğuna dikkat çekerek, "5G sadece bir haberleşme teknolojisi değil, topyekun dönüşümün, otomotiv, tarım, sağlık gibi sektörlerin dijitalleşmesinin ve Sanayi 4.0 dönüşümünün temeli" dedi.
'TEŞVİK ALMAYAN TEK SEKTÖRÜZ AMA...'
Teknoloji tüketen değil, üreten ülke konumuna gelebilmek için yapılan tüm yatırım ve iş birliklerini önemsedikelrinin altını çizen Terzioğlu, şunları söyledi:
"Türkiye olarak şunu görmemiz lazım; sabit ve mobil internet altyapısı ve servisleri bir lüks tüketim hizmeti değildir. İnsanların temel yaşama ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha önemlisi ekonomimizi uluslararası rekabete hazırlayacak temel gereksinimlerdir. Bu yüzden bir çağrıda bulunmak istiyorum; ne sabit internet yatırımlarını yaparken harcadığımız her 1 liranın 50 kuruşu geçiş paralarına ne de mobil internet yatırımlarını yaparken yatırdığımız her 1 liranın yarıdan fazlası spektrum'a, hava parasına gitsin. Türkiye'nin bu teknolojilere ihtiyacı var. Daha da önemlisi Türkiye'nin bu teknolojilere en kısa zamanda ihtiyacı var. Telekom, bugün teşvik almayan tek sektördür. Teşvik istemiyoruz ama hiç olmazsa yaptığımız yatırımların amacına en uygun şekilde, en hızla hayata geçeceği bir ortamı yaşatalım, var edelim."
Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim ise "Samsung’un küresel düzeyde attığı adımlarla pekişen 5G teknoloji birikimini Türkiye’deki son kullanıcılarla buluşturmak için bugün Turkcell ile birlikte önemli bir adım attık" dedi.
KABLOSUZ FİBER MÜMKÜN OLACAK
Verilen bilgiye göre, 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi sayesinde fiber kablo altyapısının bulunmadığı ev ve iş yerlerinde, yüksek kalitede Gigabit bağlantı hızlarına ulaşılabiliyor. Turkcell Maltepe Plaza ve Kadıköy’ün yanı sıra yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi için Turkcell’in yürüttüğü üniversite iş birlikleri kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde de denenen Samsung’un 5G Kablosuz Erişim Teknolojisi, esnek ve hızlı uygulanan bir çözüm olması açısından da öne çıkıyor.
Samsung, şubat ayında, 5G radyo (erişim birimi ve sanallaştırılmış RAN), 5G yönlendiriciler ve gelecek nesil çekirdekten oluşan dünyanın ilk tamamen ticari 5G FWA çözümlerini tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi, ilk ticari ASIC tabanlı 5G modemlerini ve RFIC'lerini kendi teknolojilerini kullanarak geliştirdi. 5G FWA çözümleri, son kullanıcıların fiber optik kablo döşemeden gigabit hızında geniş bant servislerine sahip olmalarını sağlayacak.
İstanbul Maltepe’deki Turkcell binasında hayat bulan 5G ile davetliler; teknolojiyle gelinen en ileri noktaları canlı olarak deneyimleme imkanı yakaladı. UHD Yayın İzleme standında ultra yüksek çözünürlüklü yayınları 5G ile kesintisiz izleyebilen davetliler, bulut üzerinden 5G oyun oynama deneyimi yaşadı. Davetliler ayrıca, 360 derece çekim yapabilen kameralar ile 5G üzerinden kesintisiz canlı yayının da yapıldığı deneyim alanında sanal gerçekliğin 5G ile geldiği boyutu da deneyimledi.
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