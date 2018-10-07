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"Türkiye’nin yüzde 49'u gece yatarken kapıyı kilitlemiyor"

Türkiye’nin yüzde 38'i evden çıkarken, yüzde 49'u ise gece yatarken kapıyı kilitlemiyor. Araştırmaya katılanlara yaşam mekânlarının güvenliği konusunda en büyük endişeleri sorulduğunda ise yüzde 75'i evine, yüzde 81'i iş yerine hırsız girmesinden endişe ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 75'i komşusuna anahtarını emanet etmediğini belirtiyor

07.10.2018 - 14:35 | Güncelleme: AA

Türkiye’nin yüzde 38'i evden çıkarken, yüzde 49'u ise gece yatarken kapıyı kilitlemiyor. Araştırmaya katılanlara yaşam mekânlarının güvenliği konusunda en büyük endişeleri sorulduğunda ise yüzde 75'i evine, yüzde 81'i iş yerine hırsız girmesinden endişe ediyor.

8 ilde 3 bin 150 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de ev güvenliği denilince, katılımcıların yüzde 36'sı kullanılan çelik kapının yüzde 19'u ise kapı kilidinin sağlam olması gerektiğini belirtirken, yüzde 17'lik bir kesim de kamera sistemlerini tercih ettiğini aktardı.

İş yeri güvenliğinde ise akla gelen güvenlik çözümleri yüzde 34'lük oran ile kamera sistemi, yüzde 30 ile alarm sistemi ve yüzde 15 ile kapı kilidinin sağlam olması şeklinde sıralanıyor.

İş yerleri, evlere göre daha uzun süredir alarm sistemlerini kullanıyor. Beş yıldan fazla süredir alarm sistemi kullanma oranı evlerde yüzde 10 iken iş yerlerinde bu oran yüzde 32'ye çıkıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı çelik kapı markalarının güvenlik seviyelerinin farklı olduğunu bilmiyor.

Türkiye'nin ev ve iş yeri güvenliği konusunda en büyük kaygısı "hırsız girmesi" olarak gözüküyor.

Evlerin yüzde 75'i, iş yerlerinin yüzde 81’i en çok hırsız girmesinden endişe ediyor. Üstelik hırsız girme kaygısı, apartman dairesi, site içi, müstakil ev fark etmeden her hane tipinde eşit oranda görülüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 56'sının yakın çevresinde hırsızlık olayı yaşanmış olması bu kaygıyı destekliyor. Hırsız girme kaygısı olanların yarısı ise (yüzde 50'si) aslında hırsızla karşılaşmaktan kaygı duyduklarını ifade ediyor.

Hırsızla karşılaşma kaygısı kadınlarda yüzde 56 ile daha yüksek bir orana çıkıyor. Hırsızla karşılaşmanın aile bireyleri üzerinde ciddi psikolojik etkileri olan büyük bir kaygı olduğunu ortaya koyan araştırma, mahreme erişilmesinin, evdeki eşyalara yabancı bir elin değmesinin de başlı başına kaygı unsuru olduğunu ortaya koyuyor.

Hırsız girme kaygısı bazı kültürel alışkanlıkları da etkiliyor, araştırmaya katılanların yüzde 75'i komşusuna anahtarını emanet etmediğini belirtiyor. Tüm bu kaygılara rağmen, araştırma sonuçları bazı temel önlemlerin alınmadığını da gösteriyor. Katılımcıların yüzde 38'i evden çıkarken, yüzde 49'u ise gece yatarken kapıyı kilitlemediklerini belirtiyor.

Güvenlik konusunda diğer büyük kaygı nedenlerinin başında yüzde 64 ile yangın, yüzde 49 ile fişte/ocakta bir şey unutmak ve yüzde 45 ile anahtarı kapıda unutmak geliyor.

 

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 51 saniye önce
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