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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdürü Ece Börü, sürdürülebilirlik danışmanlığı, eğitimi ve düşünce liderliği alanında dünya çapında güvenilir bir organizasyon olan CSR Works International’ın sürdürülebilirlik liderliği alanında belirlediği “Asia’s Top Sustainability Superwomen 2020” onur listesinde yer aldı.

Asya Bölgesi’nin geniş coğrafyasında, aralarında; Tokyo Üniversitesi, Asya Kalkınma Bankası ve Hindistan Unilever’in de olduğu çeşitli sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen Ece Börü, onur listesinde Türkiye’yi temsil eden tek kadın lider olarak yerini almış oldu.

2005 yılından bu yana Asya bölgesindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini ödüllendiren CSR Works International, son 3 yıldır “Asia’s Top Sustainability Superwomen” programıyla kadınların başarılarının farkına vararak, dünyada olumlu değişimi yönlendiren kadın ağını desteklemeyi hedefliyor.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN FIRSAT EŞİTLİLİĞİ'

TSKB’nin ilk kadın genel müdürü ve aynı zamanda bankanın Sürdürülebilirlik Komitesi lideri olan Ece Börü, "TSKB’nin uzun soluklu sürdürülebilirlik yolculuğunda kazandığımız her başarıda yoğun bir emek ve üstün bir ekip çalışması bulunuyor. TSKB, bu yolculukta çıtasını her yıl daha yukarı taşıyan, dünyadaki uygulamaları yakından takip edip Türkiye’de pek çok yenilikçi çalışmayı hayata geçiren, iklim değişikliği ile mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı kalkınma yönünde somut adımlar atan bir banka oldu. Ben de sürdürülebilirliği bankacılık modelinin ve kurum kültürünün temeline koyan ve bu alanda sürekli gelişim hedefine büyük bir motivasyonla koşan bir bankada sürdürülebilirlik projelerinin hayal, fikir ve gönül ortağı olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Diğer yandan sürdürülebilir bir geleceğin inşasında fırsat eşitliğinin kritik önem taşıdığını düşünüyorum. Yönetim ve istihdamda kadın temsiliyetinin artmasıyla sürdürülebilir dönüşümün de hızlanacağına gönülden inanıyorum" dedi.

Yapılan açıklamaya göre, 2021 yılına Türk finans sektöründe ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleştirerek başlayan TSKB’nin 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 6 kat talep geldi.

TSKB'nin kurum içinde gerçekleştirdiği uygulamalarla da fırsat eşitliğini desteklediği, bankacılık kadrolarının yüzde 54’ünün kadın çalışanlardan oluştuğu belirtildi.