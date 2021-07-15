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TÜRKLER GELİYOR FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Emre Kıvılcım Akınci Sungur
Levent Özdilek Kral Lazar
Ece Çeşmioğlu Alina
Ebru Özkan Mara Hatun
Seray Kaya Maria
Serdar Gökhan Akıncı Konuralp
Sezgin Erdemir Akıncı Afşin
Eren Vurdem Akıncı Arslan
Ogün Kaptanoğlu Karadiç
Cemal Hünal Miloseviç
Funda İlhan Helen
Selda Alkor İrene
Hakan Örge Vladiç
Oğuzhan Yarımay Akıncı Yağmur
Atilla Güzel Akıncı Turhan
Tolga Akkaya Akıncı Demir Pehlivan

TÜRKLER GELİYOR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, yönetmenliğini Kamil Aydın'ın yaptığı Bozdağ Film yapımı sinema filmi. Film, XV. yüzyıl Balkan coğrafyasında, Sırp kralı Lazar'ın zulmünün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor.

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