Türkoğlu'nda yol şikâyeti

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çukurlarla dolu ara sokaklara, çevre sakinleri ve bölgeden geçen sürücüler tepki gösteriyor.

İHA'nın haberine göre, çevre sakinleri, özellikle sık kullanılan ana arterlere bağlanan yolların çukurlarla dolu olmasının ulaşımı zorlaştırmasının yanında araçlarına zarar verdiğini belirtiyor.

Sürücü Ali Sığırcı, "Burası deprem bölgesi ve ara yollar çok berbat. Araçlar mahvoluyor, evler de toz ve topraktan geçilmiyor insanlar etkileniyor. Yeni başkandan yollarımızın yapılmasını istiyoruz" dedi.

Ramazan Okumuş da, "Her gün aynı yollardan geçiyoruz ve her seferinde araçlarımız zarar görüyor. Yetkililerden bu yolların bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozuk yollardan sadece araç sürücüleri de yayalar da şikâyetçi. Vatandaşlar, yaşlılar için tehlike oluşturan, özellikle yağışlı havalarda çamur deryasına dönen yolların yenilenmesi için yetkililere çağrıda bulundu.