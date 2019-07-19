TÜRKSOY,Bulgaristan'daydı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu, Bulgaristan’ın Filibe kentinde Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir konser verdi. 2019'da Avrupa’nın Kültür Başkenti olarak seçilen Filibe’nin merkezindeki Roma Stadyumu’nda konser veren TÜRKSOY Gençlik Korosu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan türküler seslendirildi.
TÜRKSOY Gençlik Korosu, Filibe’nin ardından Novi Pazar, Budva, Cetinje, Dubrovnik, Trigor ve Lizbon'da birer konser verecek.
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