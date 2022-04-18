BAKAN KOCA'DAN DAHA ÖNCEKİ TUS KONTENJANLARI AÇIKLAMASI

TUS kontenjanları ve tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; "TUS sonuçları 31 Martta açıklandı. Alışageldik şekilde, kontenjanların da aynı gün açıklanması gerekiyordu. Takdir edersiniz ki, şu an 15 günü bulan gecikmenin sebebi netleşmiş bulunuyor. Anlayışınız için teşekkür ederim. Birkaç güne daha ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işleminde, 2022-TUS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.