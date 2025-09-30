TUS tercihleri başladı! TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

TUS tercihleri ile ilgili detaylar belli oldu. 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) sonuçlarının açıklanmasıyla, gözler TUS tercih takvimine çevrildi. Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık alabilmek için katılım sağladıkları Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) her yıl iki kez gerçekleştiriliyor. Peki TUS 2. Dönem tercihleri nasıl ve nereden yapılır?