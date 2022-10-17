TUS tercihleri ne zaman başlıyor?

TUS sonuçları 29 Eylül 2022 tarihinde açıklanmıştı. Sonuçların duyurulmasıyla tercihlerin ne zaman yapılacağı da merak konusu oldu. Adaylar, sınav sonucuyla birlikte açıklanan boş kontenjanlara göre tercih işlemlerini yapabilecekler. Peki, TUS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte TUS kontenjanları ve tercih süreci hakkında detaylar...