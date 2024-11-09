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        Haberler Kültür-Sanat Müzik 'Tutkunun Sesi' konseri ENKA Sanat'ta

        'Tutkunun Sesi' konseri ENKA Sanat'ta

        ENKA Sanat, 10 Kasım'ı kapsayan Atatürk Haftası'nda iki özel konserle klasik müzikseverlerin karşısına çıkıyor. 12 Kasım Salı akşamı Esen Kıvrak (keman), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Gökhan Aybulus (piyano) ilk kez "Tutkunun Sesi" konserinde bir araya gelecek. 14 Kasım akşamı ise piyanist Mehveş Emeç, "100 Yıllık Dostluk" adlı resitalle ENKA Oditoryumu'na konuk olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 00:14 Güncelleme: 09.11.2024 - 00:14
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        'Tutkunun Sesi' konseri ENKA Sanat'ta
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        ENKA Sanat, üç başarılı müzisyen, keman sanatçısı Esen Kıvrak, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil ve piyanist Gökhan Aybulus’u, 12 Kasım Salı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleştirecekleri “Tutkunun Sesi” başlıklı konserde ağırlamaya hazırlanıyor. Gecede seslendirilecek J. Brahms ve A. Piazzola’dan eserler, dinleyicilerini müziğin en derin ve tutkulu köşelerine doğru bir yolculuğa çıkartacak. Brahms’ın klasik zarafeti ile Piazzolla’nın yenilikçi ritimleri arasında bir köprü kuracak olan performans, müziğin her notasında derin bir tutku ve yoğun bir duygu barındıracak.

        Mehveş Emeç
        Mehveş Emeç

        ENKA Oditoryumu’nda 14 Kasım saat 20.30’da gerçekleştirilecek konserde ise bu kez, Türkiye’de ve Avrupa’da kazandığı başarılarla, aldığı övgü, ödül ve unvanlarla Cumhuriyetimizin yetiştirdiği en nitelikli piyanistlerden biri olan Mehveş Emeç sahne alacak. Virtüözitesiyle, nitelikli yorumuyla ve sahnede seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimle büyük beğeni toplayan sanatçı, “100 Yıllık Dostluk” adlı resitalde klasik müzikseverlere müziğin dost kıldığı, 19. yüzyılda yaşamış, Schubert, Chopin, Schumann, Tchaikovski gibi büyük bestecilerin ölümsüz eserlerinden bir seçki sunacak.

        Etkinliklerin biletleri Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #Enka Sanat
        #Poyraz Baltacıgil
        #Esen Kıvrak
        #10 kasım
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