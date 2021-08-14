HDP'li il eş başkanı tutuklandı! 0:00 / 0:00

DHA

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de bulunduğu 5 kişi 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN" TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.