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Haberler Gündem Güvenlik TUTUKLANDI! Son dakika: HDP'li il eş başkanı tutuklandı!
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HDP'li il eş başkanı tutuklandı!

Muş'ta, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz, tutuklanarak cezaevine gönderildi

TUTUKLANDI! Son dakika: HDP'li il eş başkanı tutuklandı!
HDP'li il eş başkanı tutuklandı!
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DHA

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 11 Ağustos günü düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Belma Nergiz'in de bulunduğu 5 kişi 'terör soruşturması' kapsamında gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYELİKTEN" TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Belma Nergiz, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

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