Tutuklu eski Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız'a tahliye

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyesi Özgür Çağlar, DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan ile parti üyeleri Necmettin Başçı, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat ve Seyithan Gönen 10 Ocak'ta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sarıyıldız, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılırken, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ise yerine görevlendirildi.

Haklarında 'örgüt üyesi olmak', 'örgüte finans sağlamak', 'örgüt propagandası yapmak' ve 'toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından iddianame hazırlanan sanıklar, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

DHA'nın haberine göre; Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutukluluğu devam eden sanıklar Sarıyıldız, Meclis Üyeleri Özgür Çağlar ile tutuksuz sanıklar Reşat Aşan ve parti üyeleri Necmettin Başçı, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat ve Seyithan Gönen katıldı. Tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.