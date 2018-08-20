Tuvalet jesti: Katar'ın 'Baba Emiri' yaşlı İtalyan kadının 21 yıl önceki iyiliğini unutmadı

Katar Emiri'nin babası ve eski emir Hamad bin Halife Es Sani, 21 yıl önce İtalya'da kendisine ufak ama mühim bir iyilik yapan yaşlı bir kadına minnettarlığını göstermek için geçen hafta bir sürpriz yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Es Sani bundan 21 yıl önce yatıyla İtalya'nın Brindisi kentine gelmişti. Kent merkezini dolaşırken aniden tuvalet ihtiyacı hisseden Es Sani, Brindisi'nin o bölgesinin o yıllarda pek turistik olmaması ve cafe-restoran gibi işletmelerin bulunmaması nedeniyle tuvalet bulmakta zorlanıyordu. Bu sırada, evinin önünde oturmakta olan Teresa Borsetti isimli bir kadın, kim olduğunu bilmediği bu turiste evini açarak "Gel benim banyomu kullan" dedi.

Bu basit ama önemli jest, yıllar sonra yeni bir buluşmaya vesile oldu. 2013'te Katar emirliğini oğluna devreden ve ülkesinde "Baba Emir" olarak anılan Es Sani, geçen hafta yeniden Brindisi'ye gelerek kendisine evinin ve tuvaletinin kapısını açan kadını buldu.

La Repubblica'nın haberine göre, Brindisi'ye gelmeden birkaç gün önce bölgedeki tanıdıklarını arayarak Teresa Borsetti'nin hala aynı evde yaşayıp yaşamadığını soran Baba Emir, olumlu yanıt alınca yatıyla yeniden Brindisi'ye geldi. 16 Ağustos'ta Borsetti'nin evine giden Es Sani, şu anda 89 yaşında olan kadına hem yeniden teşekkür etti hem de hediyeler sundu.

Yerel gazete Il Nuovo Quotidiano di Puglia, Baba Emir ile yaşlı kadının buluşmasının bir buçuk saatten uzun sürdüğünü ve kadının yıllar sonra teşekkür için dönen misafirine kahve ve yerel bir tatlı türü olan "purciduzzi" ikram ettiğini yazdı.

Es Sani'nin yanında getirdiği hediyenin ne olduğu ise basına açıklanmadı. Ancak Corriere della Sera, Baba Emir'in bu hediyenin yanı sıra yaşlı İtalyan kadın ve tüm ailesini Noel'i geçirmek üzere Katar'daki evine davet ettiğini ve biletlerini de aldığını yazdı.

Corriere della Sera, buluşmada Borsetti'nin çocuklarının da bulunduğunu belirtti. Bu çocuklardan birinin anlatımına göre Baba Emir annesine şunları söyledi:

"Siz ihtiyacı olan, tanımadığınız birine evinizi açtınız. Bu büyük nezaket göstergesini asla unutmadım."

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