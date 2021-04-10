"CİĞERİMDE HASAR BIRAKTI"



Geçtiğimiz haftalarda testinin pozitif çıktığını açıklayan oyuncu Tuvana Türkay, koronavirüsü yenmişti.



Süreci çok zor geçirdiğini söyleyen ve takipçilerini uyaran Tuvana Türkay, şu ifadeleri kullanmıştı:



Kendimi her şeyden sakınıp, çok dikkat ederken evimde virüse yakalandım. Hastalık sürecini çok ağır geçirdim. Şu anda testim negatif ama hastalığın ciğerimde yarattığı hasar ve tahribat nedeniyle evimden çıkmıyorum. Bu hasarın da kısa sürede geçeceğine inanmıyorum.