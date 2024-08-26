Tuzla'da depoda yangın: 2 köpek öldü

Tuzla'da polyester üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, depoda bulunan 2 köpek öldü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Şeker Sokak'ta bulunan polyester üretimi yapan bir iş yerinin depo kısmında çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE SEVK EDİLDİ

Depo bölümünden çıkan alevleri gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.