Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı Aşk Mevsimi filmi, TV'de ilk kez bu akşam Show TV ekranlarında olacak. 'Şirin' ile 'Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikâyesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Aşk Mevsimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Mevsimi ne zaman çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 2024 yılında vizyona giren Aşk Mevsimi filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...