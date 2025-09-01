Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Aşk Mevsimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Mevsimi ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! Aşk Mevsimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Aşk Mevsimi filmi, 1 Eylül Pazartesi akşamı beyaz perdenin ardından TV'de ilk kez Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker'in birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker üstlenmektedir. Peki, Aşk Mevsimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte Aşk Mevsimi filmi konusu ve oyuncuları...

        Giriş: 01.09.2025 - 18:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 18:36
        1

        Başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Cem Yiğit Üzümoğlu'nun paylaştığı Aşk Mevsimi filmi, TV'de ilk kez bu akşam Show TV ekranlarında olacak. 'Şirin' ile 'Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikâyesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, Aşk Mevsimi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Aşk Mevsimi ne zaman çekildi? sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 2024 yılında vizyona giren Aşk Mevsimi filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        2

        AŞK MEVSİMİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Aşk Mevsimi filmi 'Şirin' ile 'Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikâyesini konu almaktadır.

        Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldı. ‘Aşk Mevsimi’ yıllara yayılan bir aşk hikâyesini sıcacık bir atmosfer eşliğinde anlatmaya hazırlanıyor.

        3

        AŞK MEVSİMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

        Dilan Çiçek Deniz- Şirin

        Cem Yiğit Üzümoğlu - Ali Yaman

        Duygu Sarışın

        Fırat Tanış - Altan

        Hakan Bilgin

        Ertuğrul Postoğlu

        Lila Gürmen

        Mert Asutay

        Çiçek Dilligil

        Murat Karasu

        Perihan Savaş

