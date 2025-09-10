Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem TV'de ilk kez! İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İyi Bir Aile Değiliz filmi ne zaman çekildi?

        TV'de ilk kez! İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları: İyi Bir Aile Değiliz filmi ne zaman çekildi?

        İyi Bir Aile Değiliz filmi, sinema perdesinin ardından TV'de ilk kez Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Haki Biçici'nin üstlendiği film, 9 Şubat 2024 yılında vizyona girdi. İyi Bir Aile Değiliz filmi, babalarının beklenmedik ölümüyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorunda kalan Murat ve akrabalarının başına gelenleri hikâyeyi konu ediniyor. Peki, İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2025 - 18:38 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İyi Bir Aile Değiliz filmi, bu akşam Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin başrollerini; Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever, Melisa Doğu, Tarhan Karagöz, Nergis Çorakçı, Vedat Erincin, Asiye Dinçsoy ve Yakup Turgut paylaşıyor. Peki, "İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İyi Bir Aile Değiliz filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        2

        İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır. İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.

        3

        İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

        Kaan Yıldırım

        Erkan Kolçak Köstendil

        Sarp Apak

        Derya Karadaş

        Şinasi Yurtsever

        Melisa Doğu

        Tarhan Karagöz

        Nergis Çorakçı

        Vedat Erincin

        Asiye Dinçsoy

        Yakup Turgut

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        İsrail'den Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Bir Minguzzi vakası daha! 15 yaşında vahşet kurbanı!
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Fransa'da sokaklar karıştı: Macron karşıtlarından protesto
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Nepal'de protestolar sürüyor, talep erken seçim
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Trump'tan Fed'e faiz çağrısı
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Otomobil, yayaların üzerinden uçtu!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        AYM: Boşanan kadın 300 gün bekleyecek
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        Türkiye vergide milat yaşıyor
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte F.Bahçe'nin futbol akademi projesi!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        AYM'den CHP kararı! Duruşma 4 Kasım'da
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Ece Seçkin'i tehdit eden kişiye ev hapsi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?