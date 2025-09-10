TV'de ilk kez! İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncuları: İyi Bir Aile Değiliz filmi ne zaman çekildi?
İyi Bir Aile Değiliz filmi, sinema perdesinin ardından TV'de ilk kez Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Haki Biçici'nin üstlendiği film, 9 Şubat 2024 yılında vizyona girdi. İyi Bir Aile Değiliz filmi, babalarının beklenmedik ölümüyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorunda kalan Murat ve akrabalarının başına gelenleri hikâyeyi konu ediniyor. Peki, İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İşte İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
Peki, "İyi Bir Aile Değiliz filmi konusu nedir, oyuncular kimler? İyi Bir Aile Değiliz filmi ne zaman çekildi?" İşte detaylar...
İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır. İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır (Erkan Kolçak Köstendil), rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan (Sarp Apak), ailenin ayaklı gazetesi Çiçek (Derya Karadaş), işbirlikçi kapıcı (Şinasi Yurtsever) ve tüm diğer garip aile üyeleri, 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.
İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kaan Yıldırım
Erkan Kolçak Köstendil
Sarp Apak
Derya Karadaş
Şinasi Yurtsever
Melisa Doğu
Tarhan Karagöz
Nergis Çorakçı
Vedat Erincin
Asiye Dinçsoy
Yakup Turgut