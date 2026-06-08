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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman, nerede çekildi?

        TV'de ilk kez! Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi TV'de ilk kez bu akşam izleyici ile buluşuyor. Romantik komedi türündeki yapım, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuyla merak uyandırıyor. Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmin konusu ve oyuncuları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Aşk ve çıkar ilişkisi arasında sıkışan karakterlerin hikayesini anlatan yapım, duygusal ve eğlenceli sahneleriyle öne çıkıyor. Peki TV'de ilk kez! Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Film gerçek bir hikâyeden mi uyarlandı? İşte Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 18:58 Güncelleme:
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        Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi romantik komedi sevenlerin radarına girdi. Eğlenceli hikayesiyle dikkat çeken yapım aşk ile çıkar arasındaki ince çizgiyi konu alıyor. Filmin başrol karakterleri arasında gelişen olaylar izleyicilere keyifli anlar yaşatıyor. Romantik ve duygusal sahneleriyle öne çıkan yapım televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Kiralık Koca: Aşk mı, Oyun mu? ne zaman, nerede çekildi? İşte detaylar...

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        KİRALIK KOCA: AŞK MI, OYUN MU? KONUSU NEDİR?

        Melike, yıllarca ona yarı annelik etmiş dadısı Şahende ile bir plan kurar. Babasına aslında başka birine aşık olduğunu ve gizlice evlendikleri yalanını söyler. Bu sırada dadısının karşısına sahte koca adayı olarak çıkardığı Ali ise bu oyunun parçası olacaktır.

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        Babasının baskısıyla hiç tanımadığı biriyle evlendirilmek istenen Melike, bu durumdan kurtulmak için iki aylığına sahte bir koca bulmak zorundadır. Tesadüfen karşılaştığı Ali ile para karşılığı anlaşır. Ancak Ali'nin annesi ve babasıyla birlikte Melike'nin evine yerleşmesi, ailenin dolandırıcılık eğilimleri ve peşlerinden ayrılmayan kadınlar işleri içinden çıkılmaz bir komediye dönüştürür.

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        KİRALIK KOCA: AŞK MI, OYUN MU? OYUNCULARI KİMLER?

        Başak Parlak (Melike)

        Keremcem (Ali)

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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