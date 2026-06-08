Hayatın İçinden - 6 Haziran 2026 (Ecem Erkek Tek Kişilik Oyunu "Kara Kız"ı Anlattı)

Habertürk TV'de Mehtap Tekin'in sunduğu "Hayatın İçinden" programının bu bölümünde; sevilen oyuncu Ecem Erkek, yazıp oynadığı tek kişilik yeni tiyatro oyunu "Kara Kız"ın ortaya çıkış hikayesini, komedi dünyasında kadın olmanın zorluklarını ve oyununa ailesinden gelen tepkileri tüm samimiyetiyle anla... Daha Fazla Göster Habertürk TV'de Mehtap Tekin'in sunduğu "Hayatın İçinden" programının bu bölümünde; sevilen oyuncu Ecem Erkek, yazıp oynadığı tek kişilik yeni tiyatro oyunu "Kara Kız"ın ortaya çıkış hikayesini, komedi dünyasında kadın olmanın zorluklarını ve oyununa ailesinden gelen tepkileri tüm samimiyetiyle anlatıyor. Daha Az Göster