Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 ARALIK 2025: Bugün TV'de neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak? Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve maçlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında yayınlanacak diziler, filmler, programlar, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Bu sebeple kanaların bugünkü yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. 11 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi paylaşıldı. Bu akşam TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe maçı ve UEFA Konferans Ligi Samsunspor-AEK maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 11 Aralık 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 11:35 Güncelleme: 11.12.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 11 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini erişime açtı. Böylece bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma, maç ve program gibi yapımlar ve ekrana geleceği saatler belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise UEFA Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe maçı ve UEFA Konferans Ligi Samsunspor-AEK maçı heyecanı yaşanacak. İşte 11 Aralık 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Sandık Kokusu

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Veliaht

        00:15 Rüya Gibi

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Güller ve Günahlar

        23:15 Uzak Şehir

        02:00 Siyah Beyaz Aşk

        04:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:20 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Maç Önü

        20:45 Samsunspor - AEK Athens | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçları

        23:00 Brann - Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçları

        01:00 Teşkilat

        03:40 Seksenler

        04:30 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 ATV Gün Ortası

        14:00 Mutfaktaki Bahane

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

        00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

        01:20 Kuruluş Orhan

        04:00 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00:00 Kıskanmak

        02:45 Ben Leman

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        11 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Pasifik'te sular ısınıyor: AUKUS projesi hızlandırılacak
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        'Şırdancı Mehmet' yayaya çarptı
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        Mantardan zehirlenip entübe edildi! Babasının karaciğeriyle hayata tutundu
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Yine aynı senaryo! Kasım ve aralıkta büyük düşüş
        Yine aynı senaryo! Kasım ve aralıkta büyük düşüş
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!