Türkiye’nin en çok izlenen kanalları, 11 Aralık 2025 TV yayın akışı listelerini erişime açtı. Böylece bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma, maç ve program gibi yapımlar ve ekrana geleceği saatler belli oldu. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Veliaht yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1’de ise UEFA Avrupa Ligi Brann-Fenerbahçe maçı ve UEFA Konferans Ligi Samsunspor-AEK maçı heyecanı yaşanacak. İşte 11 Aralık 2025 Perşembe Show TV, Star TV, Kanal D, TRT 1, ATV, TV8, Now TV yayın akışı...