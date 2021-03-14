Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Iron Man 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Pardon

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Masumiyet

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Kefaret



ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat



TV 8 YAYIN AKIŞI

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir

20:00 Survivor 2021