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TV Yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 14 Mart Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Arıza, Hercai, Kefaret, Menajerimi Ara, Teşkilat, Tozkoparan İskender ve Survivor 2021 yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 14 Mart Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 14 Mart 2021 Pazar! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Iron Man 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Pardon

STAR TV YAYIN AKIŞI

15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret


ATV YAYIN AKIŞI

15:50 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat


TV 8 YAYIN AKIŞI

15:45 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021

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