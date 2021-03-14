Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Mart Pazar Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Arıza
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Iron Man 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Pardon
STAR TV YAYIN AKIŞI
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:30 Masumiyet
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Kefaret
ATV YAYIN AKIŞI
15:50 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Hercai
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Tozkoparan İskender
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:45 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor 2021
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