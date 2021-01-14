Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Yılbaşına özel birbirinden renkli ve eğlenceli programlar televizyona gelece. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ocak Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Alev Alev 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Mucize Doktor 'Dizi'

00.15 Hepsi Benim

01.45 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Hayat Sevince Güzel

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Yatıya Misafirim Var

19.00 Kanal D Haber

20.00 Babam Çok Değişti 'Dizi'

23.15 Babam Çok Değişti 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.45 Kupa Günlüğü

20.45 Fenerbahçe-Kasımpaşaspor

22.45 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar))

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Vizontele Tuuba 'Türk Filmi'

22.30 3'te 3

00.30 Vizontele Tuuba 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.20 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)

03.40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)