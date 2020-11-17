Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber (Canlı)

20.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

22.45 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Sinema' (TV'de İlk)

00.15 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Sinema' (Tekrar)

01.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zümrüdüanka

23.15 Sen Çal Kapımı

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada

04.00 Kadın

06.00 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.30 Star Haber

20.00 Görevimiz Tehlike 3

22.45 Kader Ajanları

00.45 Görevimiz Tehlike 3

03.00 Kader Ajanları

03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah

04.30 Erkenci Kuş

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Ana Haber

20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)

23.45 Hekimoğlu

02.00 Gelinim Mutfakta

04.15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)

00.20 Maria İle Mustafa

03.00 Kırgın Çiçekler

05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek

22.45 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"

23.30 Devre Arası

23.45 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"

00.45 Payitaht "abdülhamid"

03.40 Fazlası Zarar