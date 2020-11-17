Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber (Canlı)
20.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
22.45 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Sinema' (TV'de İlk)
00.15 Şeflerin Savaşı 'Yabancı Sinema' (Tekrar)
01.30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Zümrüdüanka
23.15 Sen Çal Kapımı
02.15 Zuhal Topal'la Sofrada
04.00 Kadın
06.00 Şevkat Yerimdar
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
20.00 Görevimiz Tehlike 3
22.45 Kader Ajanları
00.45 Görevimiz Tehlike 3
03.00 Kader Ajanları
03.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
04.30 Erkenci Kuş
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Ana Haber
20.00 Sadakatsiz 'Dizi' (Yeni Bölüm)
23.45 Hekimoğlu
02.00 Gelinim Mutfakta
04.15 Zahide Yetiş'le Gelin Görün
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00.20 Maria İle Mustafa
03.00 Kırgın Çiçekler
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek
22.45 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"
23.30 Devre Arası
23.45 Uefa Uluslar Ligi Futbol Karş. "Macaristan-Türkiye"
00.45 Payitaht "abdülhamid"
03.40 Fazlası Zarar
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