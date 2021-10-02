Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 2 Ekim Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
14.30 Karacaoğlan Geliyo 'Yerli Sinema'
16.30 Arabesk 'Yerli Sinema'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çöpçüler Kralı 'Yerli Sinema'
21.45 Banker Bilo 'Yerli Sinema'
23.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
01.45 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
14.15 Yasak Elma
16.30 Aşk Mantık İntikam
19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Yalancılar ve Mumları (İlk Bölüm)
00.30 Yasak Elma
03.00 Masumiyet
05.15 Kefaret
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Bir Demet Tiyatro
16.00 En Güzel Bölüm
16.15 En Güzel Bölüm
18.45 Star Haber
20.00 Benzemez Kimse Bize
22.30 Vizontele
00.30 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14.00 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Sadakatsiz 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Kanal D Haber
20.00 Yargı 'Dizi'
23.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
04.45 5N1K
ATV YAYIN AKIŞI
12.35 Elisium: Yeni Cennet 'Yabancı Sinema'
14.45 Kardeşlerim 'Dizi'
19.00 atv Ana Haber Bülteni
20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi'
00.20 Beyaz Saray Düştü 'Yabancı Sinema'
02.50 Beyaz Saray Düştü 'Yabancı Sinema'
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Gizemli Tarih 'Piri Reis'
14.00 Dünya Hali
15.25 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat 'Dizi'
23.45 3'Te 3
01.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi'
03.35 Gizemli Tarih 'Piri Reis'
TV8 YAYIN AKIŞI
15:15 Kırmızı Oda
18:30 Sinema
20:00 O Ses Türkiye
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