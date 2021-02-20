Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Gırgıriye
16:00 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Karınca Adam
22:30 Matrix Revolutions
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
ATV YAYIN AKIŞI
15:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim
FOX TV YAYIN AKIŞI
15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
15:25 Payitaht
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV 8 YAYIN AKIŞI
15:15 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021
YORUMLAR