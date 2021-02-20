Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gırgıriye

16:00 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Karınca Adam

22:30 Matrix Revolutions

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

ATV YAYIN AKIŞI

15:20 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Yasak Elma

19:00 Gülbin Tosun

20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:25 Payitaht

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:15 Kırmızı Oda

20:00 Survivor 2021