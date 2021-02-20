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TV Yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 20 Şubat Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı, İbo Show ve Survivor yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 20 Şubat Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 20 Şubat 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 20 Şubat Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:30 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Gırgıriye
16:00 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Karınca Adam
22:30 Matrix Revolutions

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show

ATV YAYIN AKIŞI

15:20 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim

FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

15:25 Payitaht
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

TV 8 YAYIN AKIŞI

15:15 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021

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