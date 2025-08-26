Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2025 GÜNCEL LİSTE | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 26 Ağustos 2025 listesi: Bugün televizyonda neler var?

        TV yayın akışı 26 Ağustos 2025 listesi paylaşıldı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanallarda bugün yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. ATV'de Güven Bana ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Kairat Almaty-Celtic maçı ve Strum Graz-Bodo/Glimt maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 26 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 15:22 Güncelleme: 26.08.2025 - 15:22
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarının TV yayın akışları 26 Ağustos Salı günü için araştırılıyor. Bugün birbirinden farklı türde filmler ekranlara gelecek. Yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra ATV’de Güven Bana ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanacak. TRT 1’de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu maçları ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de ne var? İşte, 26 Ağustos 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Uzak Şehir

        16:00 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Dokunmayın Şabanıma

        21:45 Dokunmayın Şabanıma

        23:45 Eşref Rüya

        02:00 Poyraz Karayel

        04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Güzel Günler

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

        02:15 Gelin Evi

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:28 İstiklal Marşı

        05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:25 Ege'nin Hamsisi

        08:45 Kendi Düşen Ağlamaz

        11:55 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071"

        14:10 Teşkilat

        17:40 Kim Gitsin?

        18:55 İddiaların Aksine

        19:00 Ana Haber

        19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Kairat Almaty-Celtic"

        22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Strum Graz-Bodo/Glimt"

        00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:30 Leyla İle Mecnun

        04:40 Kim Gitsin?

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Can Borcu

        13:00 Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Güven Bana

        23:20 Aile Saadeti

        02:20 Kardeşlerim

        05:10 Ateş Kuşları

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Hayalimdeki Düğün

        22:15 Hayalimdeki Düğün

        23:45 Kral Kaybederse

        02:00 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Kiralık Aşk

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 Yasak Elma

        12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Hava Muhalefeti

        22:15 Başımız Belada

        00:30 İlk Buluşma

        02:45 Her Yerde Sen

        04:00 Son Yaz

        06:00 Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        11:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

