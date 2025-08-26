TV yayın akışı 26 Ağustos 2025 listesi: Bugün televizyonda neler var?
TV yayın akışı 26 Ağustos 2025 listesi paylaşıldı. Böylece izleyiciler tarafından araştırılan ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Kanallarda bugün yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. ATV'de Güven Bana ve TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu Kairat Almaty-Celtic maçı ve Strum Graz-Bodo/Glimt maçı futbolseverlerle buluşacak. İşte, 26 Ağustos Salı Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
21:45 Dokunmayın Şabanıma
23:45 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
02:15 Gelin Evi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 İstiklal Marşı
05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:25 Ege'nin Hamsisi
08:45 Kendi Düşen Ağlamaz
11:55 Türk Sineması "Tozkoparan İskender:1071"
14:10 Teşkilat
17:40 Kim Gitsin?
18:55 İddiaların Aksine
19:00 Ana Haber
19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Kairat Almaty-Celtic"
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Strum Graz-Bodo/Glimt"
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:30 Leyla İle Mecnun
04:40 Kim Gitsin?
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Can Borcu
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
02:20 Kardeşlerim
05:10 Ateş Kuşları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Hayalimdeki Düğün
22:15 Hayalimdeki Düğün
23:45 Kral Kaybederse
02:00 Baba Ocağı
04:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
12:45 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Hava Muhalefeti
22:15 Başımız Belada
00:30 İlk Buluşma
02:45 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
