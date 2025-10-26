Tv yayın akışı 26 Ekim 2025: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve film yayınlanacak?
Tv yayın akışı listesi belli oldu. ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu; hangi kanalda, saat kaçta, hangi dizi, film, yarışma, program gibi içeriklerin yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. Bugün ekranlara gelecek yapımları araştıranlar Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesini inceliyor. İşte, 26 Ekim 2025 TV yayın akışı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi (Yeni Bölüm)
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Yabancı Sinema
22:15 Yerli Sinema
00:15 Yabancı Sinema
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı
05:10 Yedi Numara
05:50 Benim Güzel Ailem
08:5 Mehmed: Fetihler Sultanı
11:45 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Yurda Dönüş
13:45 Cennetin Çocukları
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:00 Vurun Kahpeye
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Japon İşi
15:00 Veliaht
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah 2
22:30 Aykut Enişte
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber – Canlı
20:00 Çarpıntı
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Gözleri Karadeniz
15:30 Aynadaki Yabancı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Sahtekarlar
16:00 Kıskanmak
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 Sahtekarlar
23:15 Efsane Futbol
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 Gazete Magazin Yaz (Yeni Bölüm)
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 MasterChef Türkiye
