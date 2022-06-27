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Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı

Haftanın ilk iş gününde 27 Haziran TV yayın akışında yer alan dizi, film ve programlar seyirciler tarafın merak ediliyor. 27 Haziran TV yayın akışında yer alan; Sevmek Zamanı, Tozlukaya dizileri; Kaçış Planı, Organize İşler, Tomris filmleri, Çok Güzel Hareketler ve Survivor All Star programı ekrana geliyor. İşte, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı…

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  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    Televizyon yayın akışı, Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV kanalları için araştırılıyor. Haftanın ilk iş gününün akşamında ekrana gelen dizi ve filmler reyting sıralamasında birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek. 27 Haziran telelvizyon yayın akışında; Sevmek Zamanı, Tozlukaya, Kaçış Planı, Organize İşler, Tomris, Çok Güzel Hareketler ve Survivor All Star yapımları yer alıyor. İşte, 27 Haziran Perşembe TV yayın akışı…
  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Gelin Evi

    09:15 Bir Şansım Olsa

    10:30 Şef Kapımda

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

    21:45 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

    23:45 Kaçış Planı 3 (Yabancı Sinema)

    01:30 Kapımdaki Casus (Yabancı Sinema)

    03:15 Aşk Laftan Anlamaz (Yerli Sinema)

    SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:45 Seversin

    00:45 Vampir Kız Kardeşler (Yabancı Sinema)

    02:45 Gelinim Mutfakta

    05:00 Yabancı Damat
  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Mesut Yar İle Bugün

    09:45 Benim Tatlı Yalanım

    12:45 Erkenci Kuş

    15:45 Menajerimi Ara

    18:30 Star Ana Haber

    20:00 Organize İşler (Yerli Sinema)

    21:45 Organize İşler (Yerli Sinema)

    00:30 Menajerimi Ara

    02:30 Fazilet Hanım ve Kızları

    04:30 Erkenci Kuş
  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    10:50 Sen Çal Kapımı

    13:45 Senden Daha Güzel

    16:45 Yasak Elma

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

    20:00 Tozluyaka

    00:45 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

    02:30 Gizli Saklı

    04:30 Dokunmayın Şabanıma (Yerli Sinema)

    06:00 Aşk Yeniden
  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:40 Kuruluş Osman

    10:00 Destan

    13:00 ATV Gün Ortası

    14:00 Sevimli Tehlikeli (Yerli Sinema)

    16:15 Kardeşlerim

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Sevmek Zamanı

    23:20 Sevmek Zamanı

    02:50 İçimizdeki Ateş

    05:50 Kuruluş Osman
  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    TRT1 YAYIN AKIŞI

    05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    05:45 Hapishanedeki Çiçek

    08:45 Tozkoparan

    11:40 Bir Aş Hikayesi

    12:10 Masumlar Apartmanı

    15:40 Gönül Dağı

    19:00 Ana Haber

    19:55 İddiaların Aksine

    20:00 Tomris (Yabancı Sinema)

    23:25 Balkan Ninnisi

    02:30 Şefin Özel Konuğu

    03:15 Gönül Dağı
  • TV yayın akışı 27 Haziran 2022 Pazartesi: Bu akşam TV’de neler var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV televizyon yayın akışı

    TV8 YAYIN AKIŞI

     06:00 Oynat Bakalım

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Survivor All Star

    12:00 Survivor Panorama

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)

    00:15 Survivor Ekstra

    02:15 Canım Annem

    03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

    05:00 8x8

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