Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00:15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'
STAR TV YAYIN AKIŞI
14:00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
00:15 Berat Kandili
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Masumiyet 'Dizi' Tekrar
16:45 Yasak Elma 'Dizi' Tekrar
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
00:15 Kefaret 'Dizi'
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Hekimoğlu 'Dizi' Tekrar
16:15 Dokunmayın Şabanıma 'Türk Filmi'
19:00 Kanal D Haber
20:00 Iron Man 3 'Yabancı Film'
22:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film'
00:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
12:00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15:30 Kardeşlerim 'Dizi' Tekrar
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Kardeşlerim 'Dizi'
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13:30 Teşkilat 'Dizi' Tekrar
16:55 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'
19:00 TRT 1 Ana Haber
20:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
21:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye
22:00 Berat Kandili Özel
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Bamsı Beyrek 'Türk Filmi'
15:30 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
00:15 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)
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