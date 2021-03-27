Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Ocak Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00:15 Dünyalar Çarpışıyor 'Yabancı Film'

STAR TV YAYIN AKIŞI

14:00 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

16:15 En Güzel Bölüm

16:30 Akrep 'Dizi' (Tekrar)

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

00:15 Berat Kandili

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Masumiyet 'Dizi' Tekrar

16:45 Yasak Elma 'Dizi' Tekrar

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00:15 Kefaret 'Dizi'

KANAL D YAYIN AKIŞI

14:00 Hekimoğlu 'Dizi' Tekrar

16:15 Dokunmayın Şabanıma 'Türk Filmi'

19:00 Kanal D Haber

20:00 Iron Man 3 'Yabancı Film'

22:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film'

00:45 Kod Adı: Londra 'Yabancı Film' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

12:00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

15:30 Kardeşlerim 'Dizi' Tekrar

19:00 ATV Ana Haber Bülteni

20:00 Kardeşlerim 'Dizi'

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13:30 Teşkilat 'Dizi' Tekrar

16:55 Hükümet Kadın 'Türk Filmi'

19:00 TRT 1 Ana Haber

20:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye

21:00 2022 Dünya Kupası Norveç - Türkiye

22:00 Berat Kandili Özel

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Bamsı Beyrek 'Türk Filmi'

15:30 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

00:15 Kırmızı Oda 'Dizi' (Tekrar)